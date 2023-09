« C'est fini » pour Blanc à Lyon, qui cherche son successeur

'C'est fini': Laurent Blanc va être limogé par l'Olympique lyonnais, a indiqué son entourage lundi.

Cette issue était pressentie depuis que le club est classé dernier de L1 après l'humiliation subie à domicile face au PSG (1-4) début septembre.

Laurent Blanc a été auparavant mis à pied, selon le quotidien sportif L'Equipe qui écrit depuis plusieurs jours que l'OL lui cherche un successeur. Sollicité par l'AFP, le club lyonnais n'a pas confirmé ces informations.

Les noms de Gennaro Gattuso (ancien entraîneur du FC Sion), Habib Beye (Red Star) et Olivier Glasner (ex-Eintracht Francfort) circulent parmi d'autres pour remplacer le champion du monde 1998. Celui-ci essuie ainsi un échec retentissant.

Laurent Blanc (57 ans), ancien sélectionneur de l'équipe de France (2010-2012) et ex-coach du PSG (2013-2016), avait signé à Lyon en octobre 2022. Il revenait ainsi au plus haut niveau après une longue traversée du désert et un exil au club qatari d'Al-Rayyan (2020-2022).

/ATS