Bundesliga: un premier revers pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich n'est pas invincible. Lors de la 19e journée de Bundesliga, le tenant du titre ...
Bundesliga: un premier revers pour le Bayern Munich

Bundesliga: un premier revers pour le Bayern Munich

Photo: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Le Bayern Munich n'est pas invincible. Lors de la 19e journée de Bundesliga, le tenant du titre et leader du championnat a subi sa première défaite de l'exercice, s'inclinant 2-1 contre Augsbourg.

Les Bavarois, qui avaient gagné 16 matches et fait 2 nuls jusqu'ici en Bundesliga, ont chuté de manière étonnante à domicile. Ito leur avait donné l'avantage à la 23e, mais les visiteurs ont renversé la table en seconde période grâce à Chaves (75e) et Massengo (81e).

Deux Suisses ont participé à l'exploit d'Augsbourg. Cédric Zesiger a disputé l'intégralité du match dans une défense à trois alors que Fabian Rieder, aligné en pointe, est sorti à la 74e.

/ATS
 

