Bundesliga: le grand huit du Bayern Munich

Le Bayern Munich poursuit son cavalier seul en Bundesliga. Vainqueur 3-0 samedi sur la pelouse ...
Bundesliga: le grand huit du Bayern Munich

Bundesliga: le grand huit du Bayern Munich

Photo: KEYSTONE/AP/Martin Meissner

Le Bayern Munich poursuit son cavalier seul en Bundesliga. Vainqueur 3-0 samedi sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, le 'Rekordmeister' a signé une huitième victoire en huit matches.

Les Bavarois ont dû attendre la 64e minute et un but de Joshua Kimmich pour faire la différence, alors qu'ils évoluaient avec un homme de plus sur le pré après l'expulsion de Jens Castrop (19e). Raphaël Guerrero (70e) et Lennart Karl (81e) ont encore marqué pour enfoncer Nico Elvedi et Gladbach, derniers du classement et toujours privés de victoire cette saison (3 nuls, 5 défaites).

Fabian Rieder et Cédric Zesiger ont aussi connu un samedi difficile contre le RB Leipzig. Battu 6-0 devant son public, le FC Augsbourg, où évoluent les deux Suisses - seul Rieder était titulaire samedi -, a également concédé sa 5e défaite de l'exercice face au dauphin du Bayern.

Augsbourg compte un point de moins que le SV Hambourg, promu en Bundesliga cette saison. Le club de Miro Muheim a aussi connu la défaite à domicile contre Wolfsbourg (1-0).

/ATS
 

Actualités suivantes

Le FC La Chaux-de-Fonds perd encore et toujours

Le FC La Chaux-de-Fonds perd encore et toujours

Football    Actualisé le 25.10.2025 - 17:02

Serie A: l'AC Milan accroché à domicile par Pise

Serie A: l'AC Milan accroché à domicile par Pise

Football    Actualisé le 24.10.2025 - 22:59

Match amical dames: la Suisse s'impose 1-0 face au Canada

Match amical dames: la Suisse s'impose 1-0 face au Canada

Football    Actualisé le 24.10.2025 - 21:37

Neuchâtel Xamax s'impose contre Rapperswil et remercie Demhasaj

Neuchâtel Xamax s'impose contre Rapperswil et remercie Demhasaj

Football    Actualisé le 25.10.2025 - 09:20

Articles les plus lus

Xamax veut garder le rythme, voire mieux

Xamax veut garder le rythme, voire mieux

Football    Actualisé le 24.10.2025 - 11:44

Match amical dames: la Suisse s'impose 1-0 face au Canada

Match amical dames: la Suisse s'impose 1-0 face au Canada

Football    Actualisé le 24.10.2025 - 21:37

Serie A: l'AC Milan accroché à domicile par Pise

Serie A: l'AC Milan accroché à domicile par Pise

Football    Actualisé le 24.10.2025 - 22:59

Neuchâtel Xamax s'impose contre Rapperswil et remercie Demhasaj

Neuchâtel Xamax s'impose contre Rapperswil et remercie Demhasaj

Football    Actualisé le 25.10.2025 - 09:20

Les Suissesses se frottent au Canada en amical

Les Suissesses se frottent au Canada en amical

Football    Actualisé le 24.10.2025 - 04:04

Xamax veut garder le rythme, voire mieux

Xamax veut garder le rythme, voire mieux

Football    Actualisé le 24.10.2025 - 11:44

Match amical dames: la Suisse s'impose 1-0 face au Canada

Match amical dames: la Suisse s'impose 1-0 face au Canada

Football    Actualisé le 24.10.2025 - 21:37

Neuchâtel Xamax s'impose contre Rapperswil et remercie Demhasaj

Neuchâtel Xamax s'impose contre Rapperswil et remercie Demhasaj

Football    Actualisé le 25.10.2025 - 09:20

Young Boys s'offre un deuxième succès

Young Boys s'offre un deuxième succès

Football    Actualisé le 23.10.2025 - 22:59

Lausanne ramène une deuxième victoire de Malte

Lausanne ramène une deuxième victoire de Malte

Football    Actualisé le 23.10.2025 - 23:05

Les Suissesses se frottent au Canada en amical

Les Suissesses se frottent au Canada en amical

Football    Actualisé le 24.10.2025 - 04:04

Xamax veut garder le rythme, voire mieux

Xamax veut garder le rythme, voire mieux

Football    Actualisé le 24.10.2025 - 11:44