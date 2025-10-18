Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Le Bayern Munich a remporté le Klassiker de la 7e journée de Bundesliga. A domicile, le tenant du titre a battu Borussia Dortmund 2-1. Les Bavarois ont ainsi creusé l'écart en tête du classement.

Des buts de Kane (22e) et Olise (78e) ont placé le Bayern sur la voie royale. Brandt a réduit l'écart pour les visiteurs (84e), qui alignaient Gregor Kobel dans la cage. Les Munichois ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Avec le maximum de 21 points, le Bayern compte déjà cinq points d'avance sur le RB Leipzig, six sur le VfB Stuttgart et sept sur un duo formé par Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen.

/ATS