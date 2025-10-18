Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Le Bayern Munich a remporté le Klassiker de la 7e journée de Bundesliga. A domicile, le tenant ...
Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Photo: KEYSTONE/AP/Lennart Preis

Le Bayern Munich a remporté le Klassiker de la 7e journée de Bundesliga. A domicile, le tenant du titre a battu Borussia Dortmund 2-1. Les Bavarois ont ainsi creusé l'écart en tête du classement.

Des buts de Kane (22e) et Olise (78e) ont placé le Bayern sur la voie royale. Brandt a réduit l'écart pour les visiteurs (84e), qui alignaient Gregor Kobel dans la cage. Les Munichois ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Avec le maximum de 21 points, le Bayern compte déjà cinq points d'avance sur le RB Leipzig, six sur le VfB Stuttgart et sept sur un duo formé par Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen.

/ATS
 

Actualités suivantes

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:45

Super League: Thoune reste en tête

Super League: Thoune reste en tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:55

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:43

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 18:07

Articles les plus lus

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 18:07

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:43

Super League: Thoune reste en tête

Super League: Thoune reste en tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:55

Le FCC passe au forceps

Le FCC passe au forceps

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 21:19

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 16:01

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 18:07

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:43

Le FCC passe au forceps

Le FCC passe au forceps

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 21:19

Super League: Servette se déplace chez le leader

Super League: Servette se déplace chez le leader

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 04:03

Neuchâtel Xamax se montre solide à Carouge

Neuchâtel Xamax se montre solide à Carouge

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 07:57

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 16:01

Le FCC passe au forceps

Le FCC passe au forceps

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 21:19