Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Le RB Leipzig a nommé mercredi la Suissesse Tatjana Haenni au poste de CEO. A 59 ans, elle ...
Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Photo: KEYSTONE/AP/Darryl Dyck

Le RB Leipzig a nommé mercredi la Suissesse Tatjana Haenni au poste de CEO. A 59 ans, elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2026 et sera la première femme à diriger un club professionnel allemand.

Tatjana Haenni a marqué le football féminin en Suisse pendant des années : en tant qu'ancienne directrice de l'Association suisse de football, elle était responsable de projets de développement, après avoir disputé 23 matches internationaux. Au niveau international, elle a travaillé pour l'UEFA et la FIFA, auprès desquelles elle a contribué à l'élaboration de programmes de professionnalisation du football féminin.

Depuis janvier 2023, Haenni est directrice sportive de la ligue professionnelle américaine NWSL à New York. Elle revient maintenant en Europe avec pour mission de maintenir Leipzig sur la voie du succès.

/ATS
 

Actualités suivantes

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Gonçalo Sacramento, un titulaire issu de la Xamax Academy

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 11:00

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 04:06

Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 23:14

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 21:18

Articles les plus lus

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 15:48

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 21:18

Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 23:14

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 04:06

La rencontre Xamax - Bellinzone pas remise en question

La rencontre Xamax - Bellinzone pas remise en question

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 10:51

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 15:48

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 21:18

Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 23:14

Scandale de paris dans le football turc: onze joueurs en détention

Scandale de paris dans le football turc: onze joueurs en détention

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 00:23

Le Bayern et l'Inter à la relance

Le Bayern et l'Inter à la relance

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 04:06

La rencontre Xamax - Bellinzone pas remise en question

La rencontre Xamax - Bellinzone pas remise en question

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 10:51

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Deux fois Xamax - Yverdon en une dizaine de jours

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 15:48