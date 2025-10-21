Bundesliga: Kompany prolonge au Bayern Munich jusqu'à l'été 2029

Le Bayern Munich a prolongé de deux saisons le contrat de son entraîneur belge Vincent Kompany ...
Bundesliga: Kompany prolonge au Bayern Munich jusqu'à l'été 2029

Bundesliga: Kompany prolonge au Bayern Munich jusqu'à l'été 2029

Photo: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

Le Bayern Munich a prolongé de deux saisons le contrat de son entraîneur belge Vincent Kompany. Le technicien est désormais engagé à Munich jusqu'à l'été 2029, a annoncé mardi le champion d'Allemagne.

Arrivé en Bavière à l'été 2024 pour remplacer Thomas Tuchel, Vincent Kompany s'est imposé au Bayern, décrochant un 34e titre de champion d'Allemagne pour le club munichois (record national) pour sa première saison sur le banc munichois.

'Je suis reconnaissant, je me sens honoré et je voudrais remercier le Bayern pour la confiance et l'environnement de travail qui m'ont été proposés depuis le premier jour. J'ai l'impression que que je suis là depuis plus longtemps et que je comprends bien le club', a souligné Vincent Kompany, cité dans le communiqué.

Cette saison, le Bayern a remporté ses onze premiers matches toutes compétitions confondues, sept en Bundesliga, deux en Ligue des champions, un en Coupe et la Supercoupe Franz-Beckenbauer, le deuxième trophée remporté par Kompany depuis son arrivée. Le club bavarois affrontera Bruges mercredi en C1.

/ATS
 

