Breel Embolo, plus que jamais décisif

Breel Embolo vit la meilleure période de sa carrière avec la Suisse. L'avant-centre bâlois, auteur d'un doublé vendredi face au Kosovo (4-0), a atteint la marque des 20 buts en équipe nationale.

Il avait traversé la pénible campagne de Ligue des nations de l'automne dernier tel un fantôme, comme la majeure partie de ses coéquipiers. Son année 2025 avec la Suisse, qu'il avait d'ailleurs entamée avec le brassard de capitaine autour du bras à Belfast en mars (1-1) en l'absence de Granit Xhaka et Manuel Akanji, apparaît à bien des égards comme celle du renouveau pour Breel Embolo.

'C'était très important pour l'équipe, mais aussi pour moi, de bien commencer ces qualifications', a déclaré l'attaquant de 28 ans lors de son passage en zone mixte, vendredi soir. 'On a fait deux bons matches aux Etats-Unis en juin et on a vraiment envie d'y retourner l'été prochain pour la Coupe du monde. Le premier match est toujours le plus important, donc c'est très plaisant de réussir un tel départ.'

Une semaine agitée

En marquant ses 19e et 20e buts avec la Suisse, le soir de sa 79e sélection, Breel Embolo a poursuivi sur sa lancée. En mars, face au Luxembourg (3-1), il avait retrouvé confiance en transformant un penalty, avant de faire trembler les filets tant à Salt Lake City (4-2 face au Mexique) qu'à Nashville (4-0 contre les Etats-Unis).

Au terme d'une semaine marquée par son transfert au Stade Rennais - et par la confirmation en appel de sa condamnation, une peine pécuniaire avec sursis, pour des menaces proférées lors d'une sortie nocturne en 2018 -, Embolo a fait l'étalage de ses qualités de '9', lui qui porte pourtant le numéro 7.

Il a réussi son deuxième doublé avec le maillot rouge à croix blanche, quatre ans après celui signé lors d'une victoire 4-0 face à la Lituanie. Un enchaînement contrôle-frappe à bout portant suivi d'une astucieuse talonnade: le Bâlois a su exploiter à merveille deux offrandes du Vaudois Dan Ndoye.

Un duo toujours plus efficace

Le duo Ndoye-Embolo pourrait bien devenir l'une des armes fatales de la troupe de Murat Yakin, laquelle n'a jamais été aussi efficace depuis la retraite internationale de Xherdan Shaqiri. 'Il nous a fallu un peu de temps avec Dan pour créer des automatismes, car on ne se connaissait pas depuis longtemps', a rappelé Embolo. 'Mais chaque fois qu'on se voit en sélection, on essaie de travailler notre connexion et cela fonctionne de mieux en mieux.'

Le Bâlois aurait même pu voire triple vendredi s'il avait remporté son un contre un face au portier kosovar Arijanet Muric à la 58e minute. 'Marquer quatre buts contre une équipe qui a quand même du talent sans en prendre aucun, c'est très positif', a-t-il toutefois retenu.

Rennes, 'un choix logique'

L'attaquant passé par le FC Bâle, Schalke 04, le Borussia Mönchengladbach et l'AS Monaco est également revenu sur son transfert vers le Stade Rennais. 'Cela a peut-être pu choquer certaines personnes, mais c'était un choix logique pour moi', a-t-il confié.

'Quand j'évoluais en Allemagne, je me voyais plutôt poursuivre ma carrière en Angleterre en Italie, mais la Ligue 1 est un championnat qui me convient bien', a-t-il continué. 'Le plus important pour moi était d'aller quelque part où l'on me voulait vraiment, où j'allais avoir l'occasion de beaucoup jouer. Et je crois avoir trouvé ce club avec Rennes.'

/ATS