Bon nul d'Arsenal à Madrid

Arsenal a obtenu un bon nul 1-1 à Madrid face à l'Atlético en match aller de la demi-finale ...
Bon nul d'Arsenal à Madrid

Bon nul d'Arsenal à Madrid

Photo: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN

Arsenal a obtenu un bon nul 1-1 à Madrid face à l'Atlético en match aller de la demi-finale de Ligue des Champions. Ce fut une histoire de penalties.

La VAR a tourné à plein régime pour ce choc des demi-finales entre les Gunners et les Colchoneros. Parce que ce duel fut une histoire de penalties.

Ce sont les Londoniens qui ont ouvert le score à la 44e par le Suédois Viktor Gyökeres. Les Espagnols ont répliqué à la 56e par l'Argentin Julian Alvarez. Mais les supporters madrilènes ont eu des sueurs froides à la 78e lorsque l'arbitre néerlandais Danny Makkelie a indiqué le point de penalty à la suite d'une faute de Hancko sur Eze. Mais après visionnage de la VAR, le directeur de jeu est revenu en arrière et a signifié qu'il n'y avait pas de penalty pour le plus grand soulagement des supporters espagnols.

Les joueurs de Diego Simeone ont eu la possibilité de prendre l'avantage à la 63e par Griezmann, mais le Français a glissé au moment de sa frappe et le ballon a rebondi sur la transversale de David Raya. Les Londoniens ont eu connu leur meilleure chance à la 87e grâce à Mosquera, mais Oblak a parfaitement paré cette tentative.

Le retour dans une semaine à Londres verra les joueurs de Mikel Arteta certainement plus offensifs et ceux de Simeone attendant le contre pour surprendre et filer en finale contre le vainqueur du duel entre le PSG et le Bayern Munich.

/ATS
 

Actualités suivantes

La dotation gonflée, le règlement des cartons amendé

La dotation gonflée, le règlement des cartons amendé

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 07:36

LdC: L'Atlético accueille Arsenal

LdC: L'Atlético accueille Arsenal

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 04:04

Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern

Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 23:10

Eder Militao opéré à une cuisse, probable forfait pour le Mondial

Eder Militao opéré à une cuisse, probable forfait pour le Mondial

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 14:22

Articles les plus lus

Le nouvel entraîneur de Xamax est connu

Le nouvel entraîneur de Xamax est connu

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 10:00

Eder Militao opéré à une cuisse, probable forfait pour le Mondial

Eder Militao opéré à une cuisse, probable forfait pour le Mondial

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 14:22

Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern

Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 23:10

LdC: L'Atlético accueille Arsenal

LdC: L'Atlético accueille Arsenal

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 04:04

LdC: Le PSG accueille le Bayern

LdC: Le PSG accueille le Bayern

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 04:04

Le nouvel entraîneur de Xamax est connu

Le nouvel entraîneur de Xamax est connu

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 10:00

Eder Militao opéré à une cuisse, probable forfait pour le Mondial

Eder Militao opéré à une cuisse, probable forfait pour le Mondial

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 14:22

Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern

Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 23:10

Le SLO offre l'entrée à ses fans de moins de 16 ans

Le SLO offre l'entrée à ses fans de moins de 16 ans

Football    Actualisé le 27.04.2026 - 10:26

Le Real confirme que Mbappé est blessé à la cuisse gauche

Le Real confirme que Mbappé est blessé à la cuisse gauche

Football    Actualisé le 27.04.2026 - 14:12

LdC: Le PSG accueille le Bayern

LdC: Le PSG accueille le Bayern

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 04:04

Le nouvel entraîneur de Xamax est connu

Le nouvel entraîneur de Xamax est connu

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 10:00