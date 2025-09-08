Bilbao: Yeray Alvarez suspendu dix mois pour dopage

Le défenseur de l'Athletic Bilbao Yeray Alvarez a été suspendu dix mois, a annoncé l'UEFA lundi ...
Bilbao: Yeray Alvarez suspendu dix mois pour dopage

Bilbao: Yeray Alvarez suspendu dix mois pour dopage

Photo: KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO

Le défenseur de l'Athletic Bilbao Yeray Alvarez a été suspendu dix mois, a annoncé l'UEFA lundi.

Il a subi un test positif à une substance interdite après la finale de l'Europa League perdue contre Manchester United en mai dernier.

L'analyse de l'échantillon du joueur, prélevé le 1er mai, a révélé 'la présence de canrénone, une substance interdite en compétition comme hors compétition dans la catégorie S5. Diurétiques et agents masquants de la Liste des interdictions de l'AMA 2025', explicite l'UEFA dans son communiqué.

La sanction a débuté le 2 juin dernier, Yeray Alvarez s'étant volontairement soumis à la suspension provisoire. Il pourra ainsi rejouer à partir du 2 avril 2026. Le défenseur de 30 ans pourra reprendre l'entraînement deux mois plus tôt avec l'équipe, conformément au règlement antidopage de l'instance européenne.

'Dans sa décision, l'UEFA reconnaît qu'il n'y a pas eu d'intention de la part du joueur, considérant comme prouvé que l'ingestion de la substance interdite provenait de la prise, par erreur, d'un médicament préventif contre la chute de cheveux de sa compagne qui contenait ladite substance, sans volonté de se doper', a indiqué de son côté l'Athletic Bilbao.

/ATS
 

