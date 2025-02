Bayern Munich: avec Jamal Musiala jusqu'en 2030

Le Bayern Munich a prolongé le contrat de son joyau Jamal Musiala (21 ans) de quatre saisons, soit jusqu'à l'été 2030. Le milieu de terrain offensif sera le visage du club pour les prochaines années.

Les détails de la prolongation du contrat de Jamal Musiala n'ont pas été donnés par le Bayern, mais la presse allemande évoque une double clause libératoire (175 millions d'euros deux ans avant la fin du contrat et 100 mio un an avant) et une hausse considérable du salaire annuel (au niveau de Harry Kane autour de 24 à 25 mio d'euros contre 9 actuellement).

'Le Bayern est l'un des clubs les plus importants au monde. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas dans le football professionnel et je suis convaincu de pouvoir réaliser de grandes choses avec ce club dans les années à venir', a réagi Jamal Musiala cité dans le communiqué du Bayern.

'Jamal Musiala marque le présent et l'avenir, et est un visage de notre nouvelle génération. Avec Jamal, nous avons convaincu l'un des joueurs les plus convoités au monde de rester au Bayern à moyen terme', a estimé le directeur sportif du club Max Eberl.

/ATS