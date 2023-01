Bayern Munich: arrivée imminente de Yann Sommer

Yann Sommer est tout proche de rejoindre le Bayern Munich, selon plusieurs médias. Ils annoncent qu'un accord concernant le gardien de l'équipe de Suisse a été trouvé avec Borussia Mönchengladbach

Sommer (34 ans) - dont le contrat avec 'Gladbach' court jusqu'au 30 juin - doit encore passer la traditionnelle visite médicale. Cela pourrait être le cas dès mercredi soir. Le gardien signerait jusqu'à fin juin 2025 et serait ainsi en concurrence avec Manuel Neuer, actuellement blessé et out jusqu'au terme de la saison.

En début de soirée, Mönchengladbach a confirmé que les négociations étaient dans une 'phase finale'. Le transfert paraît donc à bout touchant. Les médias parlent d'un montant de 8 millions d'euros, plus 1 million de bonus. Le Borussia pourrait remplacer Sommer par un autre portier suisse, Jonas Omlin, actuellement à Montpellier.

/ATS