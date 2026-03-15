Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Une semaine après avoir enfin retrouvé la victoire, le Servette FC est retombé dans ses travers dimanche lors de la 30e journée de Super League. Les Grenat se sont inclinés 3-1 à Bâle.

Cette défaite enterre définitivement les maigres espoirs des Genevois de finir dans le Championship Group. Les Rhénans, eux, y seront, et se sont relancés dans la lutte pour les places européennes.

Servette a cédé trois fois de la même manière au Parc Saint-Jacques. A chaque fois, il y a eu un ballon mal renvoyé sur une balle arrêtée et un tir lointain bâlois, parfois dévié, parfois limpide, qui a trompé Joël Mall.

Le premier but est tombé juste avant la mi-temps, du pied de Dominik Schmid, alors que Bénie Traoré venait de forcer Mall à une grosse parade (45e+1). Bâle a mis un deuxième coup sur la tête des Servettiens au retour des vestiaires, sur un envoi du Brésilien Metinho (48e).

Mall réduit le score

Le SFC a mis du temps à s'en remettre, mais les introductions offensives de Samuel Mraz et Jérémy Guillemenot à la 75e ont fini par payer. L'attaquant hongrois a bien conclu un excellent travail de Junior Kadile, trop discret jusque-là (88e).

Mais Bâle n'a pas douté en fin de match, puisque Metinho s'est offert un doublé deux minutes plus tard pour assurer la victoire des Rotblau (90e).

Servette devra vite se remobiliser après ce revers, car son prochain match dictera sans doute son avenir. La réception de Grasshopper samedi prochain doit permettre aux Grenat de se mettre définitivement à l'abri du barragiste. Sous peine de vivre une fin de saison bien anxiogène.

Winti gagne à Lucerne

Dans l'autre match de 16h30, Winterthour a créé la surprise en s'imposant 2-1 à Lucerne. La lanterne rouge donne ainsi un coup de main à Sion et Young Boys, qui ne devraient plus pouvoir être rejoints par les Lucernosi d'ici la 33e journée.

/ATS