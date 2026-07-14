Balogun savait qu'il y aurait « beaucoup de controverse »

'Heureux' d'avoir pu jouer le 8e de finale du Mondial contre la Belgique, l'attaquant américain Folarin Balogun a dit qu'il savait que cette décision 'allait causer beaucoup de controverse'.

'Ma réaction initiale était d'être heureux d'être de retour dans l'équipe, a déclaré Balogun sur le plateau de la chaîne américaine CBS. Mais quand j'ai commencé à y réfléchir, je savais que cela allait causer beaucoup de controverse. Et je pouvais presque voir chez mes coéquipiers un peu de nervosité, car c'était quelque chose d'unique'.

En 16e de finale, l'attaquant monégasque avait écopé d'un carton rouge pour avoir marché sur une jambe du défenseur bosnien Tarik Muharemovic, une décision selon lui injuste, a-t-il expliqué: 'Quand (un geste) n'est pas intentionnel, ça ne devrait jamais être un carton rouge.'

Initialement suspendu pour le 8e de finale contre les Diables rouges, Balogun avait vu à la surprise générale sa peine être commuée en 'un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an' par la commission de discipline de la FIFA.

'J'ai essayé de me concentrer'

Cette décision, assortie du fait que le président américain Donald Trump a appelé celui de la FIFA Gianni Infantino pour que la sanction soit réexaminée, a entraîné une pluie de critiques, notamment de la part de la fédération belge et de l'UEFA.

'J'ai essayé de me concentrer du mieux que je pouvais à mesure qu'on approchait du match. Mais c'était difficile, il y a eu beaucoup de bruit extérieur, et c'est difficile à éviter', a ajouté le joueur de 25 ans, finalement titulaire lors d'un 8e de finale largement remporté par la Belgique (4-1).

/ATS