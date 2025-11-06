Bâle peut dire merci à Shaqiri

La 4e journée d'Europa League a permis à Bâle de signer un deuxième succès dans la phase de ...
Bâle peut dire merci à Shaqiri

Bâle peut dire merci à Shaqiri

Photo: KEYSTONE/GIUSE ESPOITO

La 4e journée d'Europa League a permis à Bâle de signer un deuxième succès dans la phase de ligue. Les Rhénans ont écarté le Steaua Bucarest 3-1.

Et cette victoire face aux Roumains doit beaucoup à un homme: Xherdan Shaqiri. Le petit gaucher a d'abord transformé un penalty à la 19e en se permettant une panenka. Et à la 73e, c'est lui qui a été le plus prompt à réagir après une frappe de l'un de ses coéquipiers sur le poteau. Il a conclu son match en servant Salah à la 89e pour le 3-1.

Depuis que Shaqiri est revenu dans son club formateur, ses statistiques donnent le tournis. Avec ses deux nouveaux buts et son assist, le numéro 10 en est à 31 buts et 31 passes décisives en 58 rencontres. Un sacré ratio.

Mais Bâle aurait pu s'épargner de grosses gouttes de sueur. Car les champions de Suisse ont joué à onze contre dix dès la 12e et l'expulsion de Tarnovanu. Les Bâlois n'ont donc profité de leur supériorité numérique qu'en fin de partie.

Les hommes de Ludovic Magnin possèdent désormais six points, ce qui leur permet de se replacer au classement.

/ATS
 

