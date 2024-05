Bâle et Lucerne se neutralisent

Le FC Bâle et le FC Lucerne ont fait match nul dimanche au Parc Saint-Jacques (1-1). Thierno Barry a répondu à l'ouverture du score de Leny Meyer.

Dans ce match du Relegation Group sans véritable enjeu, l'action s'est surtout déroulée en deuxième période. L'ouverture du score lucernoise est ainsi tombée 20 secondes après le retour des vestiaires, Meyer profitant d'un rebond accordé par Marwin Hitz (46e).

Les hommes de Fabio Celestini ont rapidement réagi, d'abord avec une reprise d'Adrian Barisic sur coup-franc qui a frôlé le poteau des visiteurs. Quelques instants plus tard, Dominik Schmid a déposé une merveille de centre sur la tête de Barry, l'homme en forme côté rhénan (52e). Le Guinéen ne s'est pas fait prier pour inscrire son 9e but depuis le début de l'année civile en Super League et offrir le point du nul à ses couleurs.

/ATS