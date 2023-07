Bâle et Lucerne entrent en scène

Bâle et Lucerne entament leur campagne européenne jeudi, à l'occasion du 2e tour qualificatif de la Conference League. Les Rhénans affichent forcément des ambitions plus élevés que le FCL.

Demi-finaliste de la dernière édition, le FC Bâle a sur le papier une tâche plus aisée pour son entrée en lice. Les hommes du coach Timo Schultz se mesureront aux Kazakhes de Tobol Kastanay. Lucerne en découdra pour sa part avec les Suédois de Djurgarden.

Le FCB ne s'attend cependant pas à une partie de plaisir. D'une part, il est encore en rodage après un été marqué par de nombreux départs et la venue d'un nouvel entraîneur, alors que son adversaire est en plein milieu de son championnat national.

D'autre part, les quelque 8800 km de trajet qui seront imposés aux Bâlois pour le match retour n'auront rien d'une sinécure. Ils ont tout intérêt à faire la différence dès jeudi au Parc St-Jacques. Mais la défaite subie 2-1 samedi à St-Gall lors de la 1re journée de Super League n'incite guère à l'optimisme.

Lucerne en outsider

Lucerne ne s'est pas non plus rassuré samedi en championnat, obtenant un nul chanceux (0-0) à Winterthour. Comme Bâle, l'équipe de Suisse centrale affronte jeudi en Suède une équipe qui a entamé depuis bien longtemps sa saison. Et le FCL a échoué huit fois consécutivement dans les qualifications d'une compétition européenne.

A l'inverse, Djurgarden a pris goût à la scène continentale la saison dernière. L'équipe de Stockholm s'était hissée en 8es de finale de cette Conference League, terminant la phase de poules invaincue (cinq succès, un nul). Sa forme ne semble toutefois pas optimale: Djurgarden a été écrasé 4-0 à domicile par Elfsborg le week-end dernier en championnat de Suède.

