Bâle engage définitivement Amdouni et Diouf

Le FC Bâle a levé l'option d'achat de Zeki Amdouni et Andy Diouf, jusque-là prêtés au club rhénan. Les deux joueurs sont désormais liés jusqu'en 2027 avec le demi-finaliste de la Conference League.

Aussi bien l'attaquant Amdouni (22 ans) que le milieu de terrain Diouf (19) sont arrivés à Bâle l'été dernier. Amdouni portait les couleurs du Lausanne-Sport, relégué en Challenge League. Diouf est issu de la relève du Stade Rennais en Ligue 1. Les deux joueurs ont rapidement convaincu par leurs performances.

'Avec Zeki et Andy, nous avons pu engager deux joueurs d'exception', se réjouit l'entraîneur et directeur sportif Heiko Vogel, cité dans un communiqué du club. 'Ils ont convaincu plus d'une fois sur le plan national et dans les compétitions internationales. Ils ont acquis déjà beaucoup d'expérience et se sont imposés comme joueurs à engager.'

Le FC Bâle devra payer trois millions de francs au Lausanne-Sport pour engager Amdouni, double buteur avec l'équipe de Suisse dans les qualifications actuelles pour l'Euro. L'engagement de Diouf, international junior, devrait être encore plus cher selon plusieurs médias.

/ATS