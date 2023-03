Bâle en quarts de finale de la Conference League contre Nice

Le FC Bâle affrontera l'OGC Nice de l'international suisse Jordan Lotomba en quart de finale de la Conference League. Le match aller aura lieu chez les Rhénans.

Ce premier match aura lieu le jeudi 13 avril, le retour une semaine plus tard. Bâle s'est qualifié jeudi soir aux tirs au but contre le Slovan Brastislava.

Les Bâlois ont tiré un adversaire redoutable. Le club de la Côte d'Azur fait partie de la galaxie Ineos comme le Lausanne-Sport. Après un début de saison complètement raté avec Lucien Favre à la barre, l'équipe a connu une forte progression dès janvier sous la conduite du coach par intérim Didier Digard.

Les Niçois ont accompli une belle remontée au classement et pointent désormais au 7e rang de la Ligue 1, à quatre points des places européennes. La dernière défaite des Aiglons date du 7 janvier en Coupe de France face au Puy (D3).

Depuis lors, les 'rouge et noir' ont aligné une série de six victoires et quatre matches nuls. En huitièmes de finale de la Conference League, les Niçois se sont débarrassés des Moldaves de Tiraspol avec deux succès.

Les joueurs les plus connus de l'effectif de Nice sont le gardien danois Kasper Schmeichel, l'attaquant Nicolas Pépé, prêté par Arsenal et le toujours 'jeune' Brésilien Dante à la direction de la défense.

Les autres affiches des quarts de finale sont: Lech Poznan (POL) - Fiorentina, La Gantoise (BEL) - West Ham United et Anderlecht - Alkmaar. En cas de qualification, Bâle affront le vainqueur de Lech Poznan - Fiorentina en demi-finales.

La finale de Conference League, compétition européenne de 3e niveau lancée il y a deux ans, aura lieu le 7 juin à Prague.

/ATS