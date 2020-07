Bâle - Zurich aura bien lieu ce mardi

Malgré le confinement du FC Zurich, le Championnat de Super League se poursuit. Comme l'a communiqué la Ligue, le match Bâle - Zurich aura bien lieu demain mardi (20.30).

Le FC Zurich se présentera au Parc St-Jacques avec quelques joueurs de la première équipe et avec des membres de l'équipe M21, qui a disputé le Championnat de Promotion League (D3). La formation sera dirigée en l'occurrence par l'entraîneur des M21, Marinko Jurendic. Cette variante a été préférée à un renvoi, qui aurait posé d'innombrables problèmes de calendrier.

Le Championnat doit absolument se terminer le 2 août afin de communiquer le lendemain, les différents participants aux compétitions européennes de la saison prochaine.

Au sein de la première équipe du FC Zurich, dix membres ont été infecté par le coronavirus. Six joueurs et le président Ancillo Canepa ont été contrôlés positifs. Vendredi, une grande partie de l'équipe a été placée en quarantaine par les autorités sanitaires du Canton de Zurich. Le match de samedi dernier entre Zurich et Sion avait été annulé.

/ATS