Aurélien Tchouaméni forfait pour le huitième face au Paraguay

La France devra faire sans Aurélien Tchouaméni face au Paraguay. Le milieu de terrain est blessé ...
Aurélien Tchouaméni forfait pour le huitième face au Paraguay

Aurélien Tchouaméni forfait pour le huitième face au Paraguay

Photo: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

La France devra faire sans Aurélien Tchouaméni face au Paraguay. Le milieu de terrain est blessé à une cuisse.

Le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, gêné à la cuisse, est forfait pour le 8e de finale du Mondial 2026 face au Paraguay samedi à Philadelphie. Une source proche des Bleus l'a confirmé à l'AFP, après une information de RMC Sports.

Tchouaméni, prévu pour être titulaire au milieu de terrain aux côtés d'Adrien Rabiot, a ressenti une gêne au niveau de la cuisse lors du dernier entrainement de l'équipe vendredi, l'empêchant de disputer la rencontre. Il devrait être remplacé par Manu Koné.

/ATS
 

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