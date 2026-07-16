Aurèle Amenda rejoint la Premier League

Aurèle Amenda quitte l'Eintracht Francfort pour l'Angleterre. Le défenseur international helvétique ...
Aurèle Amenda rejoint la Premier League

Aurèle Amenda rejoint la Premier League

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Aurèle Amenda quitte l'Eintracht Francfort pour l'Angleterre. Le défenseur international helvétique de 22 ans rejoint Coventry City, néo-promu en Premier League.

Amenda, qui n'a disputé que 7 matches avec l’équipe de Suisse et faisait partie de la sélection qui a participé à la Coupe du monde, a signé un contrat 'à long terme'. Le club n'a toutefois pas précisé la durée exacte. Le montant du transfert, qui n’a pas été divulgué par les clubs, s’élèverait à près de 20 millions d’euros.

Originaire de Bienne, Amenda a démarré sa carrière à YB. Après deux saisons en Super League, ce défenseur central d'1m94 a rejoint l’Eintracht Francfort, où il s’est imposé comme titulaire lors de la deuxième partie de la saison dernière. Coventry est coaché depuis 2024 par la légende de Chelsea Frank Lampard.

/ATS
 

Actualités suivantes

Donald Trump assistera à la finale, pas Milei

Donald Trump assistera à la finale, pas Milei

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 20:15

Tuchel sous le feu des critiques après la défaite de l'Angleterre

Tuchel sous le feu des critiques après la défaite de l'Angleterre

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 14:55

Isaac Schmidt aux Young Boys

Isaac Schmidt aux Young Boys

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 12:35

« Ce groupe ne cesse de me surprendre », dit Scaloni

« Ce groupe ne cesse de me surprendre », dit Scaloni

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 08:36

Articles les plus lus

La presse argentine encense l'Albiceleste

La presse argentine encense l'Albiceleste

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 08:25

« Ce groupe ne cesse de me surprendre », dit Scaloni

« Ce groupe ne cesse de me surprendre », dit Scaloni

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 08:36

Isaac Schmidt aux Young Boys

Isaac Schmidt aux Young Boys

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 12:35

Tuchel sous le feu des critiques après la défaite de l'Angleterre

Tuchel sous le feu des critiques après la défaite de l'Angleterre

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 14:55

... et à la fin, c'est Messi qui gagne

... et à la fin, c'est Messi qui gagne

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 08:13

La presse argentine encense l'Albiceleste

La presse argentine encense l'Albiceleste

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 08:25

« Ce groupe ne cesse de me surprendre », dit Scaloni

« Ce groupe ne cesse de me surprendre », dit Scaloni

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 08:36

Isaac Schmidt aux Young Boys

Isaac Schmidt aux Young Boys

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 12:35

La mi-temps de la finale durera plus de 15 minutes

La mi-temps de la finale durera plus de 15 minutes

Football    Actualisé le 15.07.2026 - 10:53

Mondial 2026: l'Argentine en finale une 2e fois de suite

Mondial 2026: l'Argentine en finale une 2e fois de suite

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 06:20

... et à la fin, c'est Messi qui gagne

... et à la fin, c'est Messi qui gagne

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 08:13

La presse argentine encense l'Albiceleste

La presse argentine encense l'Albiceleste

Football    Actualisé le 16.07.2026 - 08:25