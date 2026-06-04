« Aucune chance » que Haaland rejoigne le Real, fulmine City

Il n'y a 'aucune chance' qu'Erling Haaland rejoigne le Real Madrid cet été, a affirmé jeudi Manchester City.

Le club anglais menace même d'entreprendre une action en justice contre Enrique Riquelme, candidat à la présidence du club espagnol, qui a fait cette promesse.

'Les informations venues d'Espagne concernant l'avenir d'Erling Haaland sont fausses', a déclaré un porte-parole de Manchester City. 'Il n'y a aucune chance que cela se produise et il n'existe aucune clause contractuelle qui le permette. Nous envisageons des poursuites pour l'utilisation de l'image de notre joueur dans ce contexte'.

L'actuel président du Real Madrid, Florentino Perez, affronte l'homme d'affaires Enrique Riquelme dans une élection programmée le 7 juin et à laquelle peuvent prendre part les quelque 100'000 'socios' (supporters) du club aux quinze titres en Ligue des champions.

Haaland 'vaut' 227 millions

Mercredi à la télévision, Enrique Riquelme a promis de recruter Rodri et Erling Haaland, deux stars de Manchester City, en cas de victoire. Il a brandi devant les caméras un maillot du club espagnol avec Haaland et le numéro neuf, et assuré: 'Haaland a une clause de départ et il veut rejoindre le Real Madrid'.

L'avant-centre norvégien de 25 ans s'est imposé comme un des meilleurs attaquants au monde depuis son arrivée en Angleterre en 2022 en provenance du Borussia Dortmund. Il vient d'achever la saison de Premier League comme meilleur buteur avec 27 unités, cinq de plus que son dauphin Igor Thiago de Brentford.

En janvier 2025, il a signé un nouveau contrat d'une durée de neuf ans et demi. L'Observatoire du football CIES, dans une communication datée du 3 juin, estime sa valeur de transfert actuelle à 227 millions d'euros.

/ATS