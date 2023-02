Arsenal tombe à Everton pour sa deuxième défaite

Le leader Arsenal a concédé une défaite surprenante sur la pelouse du relégable Everton. Les Gunners se sont inclinés 1-0 et pourraient voir revenir Manchester City à deux points dimanche soir.

L'unique but de la partie a été l'oeuvre de la tête du défenseur James Tarkowski à la suite d'un corner. L'équipe de Liverpool n'avait plus fêté une victoire depuis le 22 octobre. Arsenal a sans doute eu plus de mainmise sur le jeu, mais ne s'est créé qu'un nombre minimal de chances de but. Même une fois menés au score, Granit Xhaka, titulaire, et ses coéquipiers n'ont même pas réussi à mettre sous pression Everton, qui sort de la zone de relégation avec ce précieux succès.

Pour le leader de la Premier League, il s'agit de la deuxième défaite de la saison après vingt matches de championnat. Manchester City, qui joue dimanche à Tottenham, pourrait en profiter pour se rapprocher à deux points, mais toutefois avec une rencontre en plus.

