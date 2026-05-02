Arsenal surclasse Fulham

Le leader de la Premier League Arsenal, tout feu tout flammes, a surclassé Fulham 3-0 grâce au duo Saka-Gyökeres samedi à domicile.

Les Gunners ont ainsi pris six points d'avance sur Manchester City, leur dauphin qui a toutefois disputé deux matches en moins.

Les Londoniens ont rendu une belle copie avec un jeu rapide et fluide qui a fait tourner la tête des visiteurs, emportés dès la première période par un doublé de Viktor Gyökeres (9e, 48e) et une performance royale de Bukayo Saka, passeur et buteur (40e) avant de sortir à la mi-temps.

Les hommes de Mikel Arteta ont géré leur avantage après la pause, à trois jours de la demi-finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid (1-1 à l'aller) mardi à Londres. Ils comptent désormais 6 points de plus que Manchester City, qui affronte Everton lundi et compte un match en retard à jouer contre Crystal Palace.

Arsenal a en outre soigné sa différence de buts, un critère qui pourrait s'avérer crucial en cas d'égalité de points à la fin. Le club au canon a profité du retour de Bukayo Saka dans le 'onze' de départ, une première depuis le 22 mars pour emballer très vite la partie.

/ATS