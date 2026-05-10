Arsenal se rapproche du titre après un final incroyable à West Ham

Arsenal a signé une victoire cruciale dans la course au titre de champion d'Angleterre dimanche à West Ham (1-0). Les Gunners ont eu chaud après un but refusé aux Hammers dans le temps additionnel.

Les joueurs du Nord de Londres ont été laborieux, pas très inspirés, sauvés par leur gardien David Raya à deux reprises, et ils ont fini par trouver la faille sur un tir de Leandro Trossard au milieu d'une forêt de joueurs (83e).

Dans une fin de match irrespirable, ils ont encaissé un but de Callum Wilson (90e+5) mais il a été invalidé par l'arbitre, après un long examen vidéo, en raison d'une faute commise sur Raya, gêné dans sa sortie.

Le but de Trossard permet à Arsenal de compter 79 points, cinq de plus que son dauphin Manchester City (2e, 74 pts), qui a toutefois un match en retard à disputer, mercredi contre Crystal Palace.

Calendrier favorable

La voie semble plus dégagée que jamais pour les Gunners, au calendrier plus clément que son concurrent: Burnley puis Crystal Palace, trois jours avant la finale de Conference League des 'Eagles' face au Rayo Vallecano, contre Bournemouth et Aston Villa pour City.

Pour West Ham (18e, 36 pts), à l'inverse, le risque de la relégation est encore plus élevé qu'auparavant. L'équipe de Nuno Espirito Santo va regarder avec angoisse le match de son rival pour le maintien, Tottenham (17e, 37 pts), lundi contre Leeds (16e, 43 pts) en clôture de la 36e journée.

/ATS