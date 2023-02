Arsenal gagne à Leicester

Arsenal a repris ses distances. Victorieux 1-0 à Leicester, les Gunners comptent à nouveau cinq points d'avance sur Manchester City.

Les deux équipes ont livré le même nombre de matches (24) avant le match des Mancuniens ce soir à Bournemouth.

Dans le fiel du champion 2016, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont livré un cavalier seul. Il leur aura manqué une plus grande efficience dans le dernier geste pour s'imposer plus largement. Ils ont forcé la décision juste après la pause sur une réussite de Gabriel Marinelli. Le Brésilien a exploité une passe magnifique de Leandro Trossard.

Granit Xhaka a apporté sa vista et sa puissance en ligne médiane. Le Bâlois s'affirme, davantage que Thomas Partey et que Jorginho, comme l'homme fort du milieu de terrain des Gunners.

/ATS