Argentine et France visent un deuxième succès

Finalistes de l'édition 2022, l'Argentine et la France ont l'occasion de valider leur ticket ...
Argentine et France visent un deuxième succès

Argentine et France visent un deuxième succès

Photo: KEYSTONE/EPA/AMY KONTRAS

Finalistes de l'édition 2022, l'Argentine et la France ont l'occasion de valider leur ticket pour les 16es de finale du Mondial 2026 lundi. Toutes deux visent un deuxième succès en deux matches.

L'Albiceleste, tenante du titre, se frottera à l'Autriche à 19h à Dallas dans le choc des vainqueurs de la 1re journée du groupe J. Lionel Messi, auteur d'un triplé mémorable face à l'Algérie, aura l'occasion de devenir l'unique meilleur buteur de l'histoire des phases finales. Il en est à 16 réalisations, comme Miroslav Klose.

Kylian Mbappé, qui affiche pour sa part 14 buts à son tableau de chasse en Coupe du monde depuis son doublé face au Sénégal, peut lui aussi espérer augmenter son total. La France devrait pouvoir réussir un carton dès 23h à Philadelphie face à l'Irak, qui avait été lourdement battu (4-1) par la Norvège pour son entrée en lice.

Les autres matches des poules J et I se dérouleront dans la nuit de lundi à mardi: la Norvège affrontera le Sénégal à 2h à East Rutherford dans le cadre du groupe I, alors que la Jordanie et l'Algérie en découdront à 5h à San Francisco (groupe J). Les Vikings norvégiens peuvent eux aussi s'assurer une place en 16es de finale.

/ATS
 

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