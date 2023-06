Arbitrage: de la place pour s'améliorer

Les responsables du département des arbitres du foot suisse soutiennent les performances sur le terrain au cours de cette saison. Mais ils estiment aussi qu'il y a de place pour s'améliorer.

Daniel Wermelinger, le chef des arbitres d'élite a ainsi résumé leur évaluation: 'Nous sommes satisfaits, mais pas à 100%. Une première analyse a montré que nous devons nous améliorer.'

S'améliorer signifie exclure les décisions controversées, voire erronées. Et ainsi éviter les discussions d'après-match très émotionnelles, comme celles qui ont eu lieu en particulier après les matchs Sion-Winterthour (0-1) et Bâle-Zurich (0-2) début mai.

Plus les arbitres prendront de bonnes décisions sur le terrain, moins l'intervention de la VAR sera nécessaire en tant qu'instrument d'analyse a posteriori des scènes de jeu litigieuses. Wermelinger souhaite également que la VAR fasse preuve de plus de retenue et que le seuil d'intervention soit en conséquence plus élevé. 'La VAR ne doit intervenir qu'en cas d'erreur manifeste', appuie-t-il.

La saison qui vient de s'achever a été la quatrième de la Super League au cours de laquelle la VAR est intervenue. Par rapport à l'avant-dernier championnat, il y a eu un peu moins de vérifications. Sur 1232 interventions, la décision prise initialement a été modifiée dans 74 cas.

Les efforts en faveur du fair-play se poursuivent également d'un point de vue technique. A partir de la saison prochaine, qui débutera l'avant-dernier week-end de juillet en Super League, les arbitres disposeront d'une aide supplémentaire: la ligne de hors-jeu calibrée.

/ATS