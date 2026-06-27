Angleterre, Portugal, Ghana, Egypte et Paraguay qualifiés

L'Angleterre, le Portugal, le Ghana et l'Egypte, sans avoir joué leur troisième match de groupe ...
Angleterre, Portugal, Ghana, Egypte et Paraguay qualifiés

Angleterre, Portugal, Ghana, Egypte et Paraguay qualifiés

Photo: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

L'Angleterre, le Portugal, le Ghana et l'Egypte, sans avoir joué leur troisième match de groupe, ainsi que le Paraguay sont qualifiés pour les 16es de finale du Mondial 2026.

Ces cinq équipes profitent des éliminations de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite vendredi.

Selon le règlement de cette première édition à 48 équipes, les huit meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les 16es de finale. Or, ces cinq équipes, dont certaines peuvent encore viser plus haut dans leur poule respective, sont sûres au pire d'en faire partie.

Chacune possède en effet quatre points, un total que ne peuvent plus dépasser les troisièmes des groupes A (Corée du Sud, 3 points), C (Ecosse, 3 points), H (Uruguay 2 points) et I (Sénégal 3 points) déjà terminés.

/ATS
 

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