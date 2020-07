André Schürrle met un terme à sa carrière

L'Allemand André Schürrle a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 29 ans. L'attaquant venait de voir son contrat avec Borussia Dortmund non prolongé.

La saison dernière, il avait joué en prêt à Spartak Moscou. Auparavant, il avait porté les couleurs de Mayence, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg et Fulham.

Schürrle compte 57 capes en équipe d'Allemagne avec 22 buts au compteur. Mais depuis trois ans, il ne faisait plus partie de la sélection de Joachim Löw. Il avait connu son heure de gloire en équipe nationale lors des deux derniers matches de la Coupe du monde 2014. En demi-finale contre le Brésil, il avait inscrit un doublé lors de l'historique victoire 7-1 des Allemands. En finale, il avait réussi la passe décisive sur le but de la victoire de Mario Götze.

Malgré une carrière avec quelques hauts faits et un palmarès avec des titres importants, Schürrle s'est montré critique envers lui-même dans les colonnes du 'Spiegel': 'Je me retrouvais souvent seul au moment où je coulais toujours plus profond et les faits réjouissants devenaient de plus en plus rares.'

/ATS