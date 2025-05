Amende et travaux d'intérêt général pour Taulant Xhaka

Taulant Xhaka s'est vu infliger par l'ASF une amende de 7500 frs ainsi que 18 heures de travaux d'intérêt après ses dérapages lors des célébrations du titre de champion du FC Bâle le week-end dernier.

Le club doit en outre encore prononcer sa propre sanction.

Les heures de travail d'intérêt général devront être effectuées en lien avec le football, 'à titre de compensation pour l'image négative donnée en public par le joueur', indique l'ASF. Taulant Xhaka, qui arrête sa carrière, a aussi été condamné à un match de suspension.

L'international albanais de 34 ans avait allumé un engin pyrotechnique et proféré des insultes et des propos haineux contre le FC Zurich et GC lors de la fête suivant l'obtention du titre de son équipe dimanche dernier en ville de Bâle. Il a ensuite présenté ses excuses sur le site du club.

/ATS