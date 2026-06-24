Star de la sélection canadienne, Alphonso Davies ne sera pas titulaire contre la Suisse mercredi à Vancouver. Le sélectionneur du Canada Jesse Marsch a indiqué qu'il pourrait entrer en cours de match.

'Alphonso s'est bien entraîné avec l'équipe cette semaine. Il se sent super bien, mais il ne sera pas titulaire. Il pourrait entrer en jeu', a déclaré Marsch lors d'une conférence de presse mardi au BC Place de Vancouver.

L'arrière gauche du Bayern Munich s'est blessé à une cuisse début mai avec son club et n'a pas encore pu jouer dans cette Coupe du monde, lui qui porte d'ordinaire le brassard de capitaine. Il est resté sur le banc lors des matches contre la Bosnie (1-1) et le Qatar (victoire 6-0).

Cela n'empêche pas l'ambitieux sélectionneur et ses joueurs de vouloir faire plaisir à leur public de Vancouver et de finir en tête du groupe B. 'On est heureux de vous accueillir, mais on veut vous battre demain. On n'est pas hospitaliers à ce point', a plaisanté le coach étasunien à l'adresse des journalistes suisses.

Après sa large victoire contre les Qataris, le Canada a le vent en poupe et peut se satisfaire d'un match nul pour s'assurer la première place. 'La pire façon d'aller chercher le nul et de jouer pour le nul', a toutefois lancé le technicien de 52 ans, qui a promis que le Canada allait jouer 'avec la mentalité de gagner'.

Elogieux envers Yakin

De plus en plus populaire dans son pays d'adoption, Jesse Marsch se méfie néanmoins de la Suisse et de son homologue Murat Yakin. 'J'ai suivi sa carrière. C'est un grand coach, astucieux tactiquement et qui sait très bien s'adapter à l'adversaire.'

'Nous ne savons pas très bien à quoi va ressembler son onze pour ce match, mais peu importe: on veut rendre le match difficile et presser fort', a encore dit l'entraîneur.

Jesse Marsch a également été interrogé sur l'éclosion de Johan Manzambi au sein de l'équipe de Suisse. 'On l'observe depuis le tirage au sort, car on se doutait qu'il pourrait avoir une influence lors de ce match. On sera prêt s'il devait jouer', a-t-il assuré.

'Mais on se prépare à tous les joueurs. Je ne serais pas surpris par exemple si Noah Okafor devait jouer un rôle demain (réd: mercredi). Il sort d'une bonne saison avec Leeds', a conclu Jesse Marsch, qui avait entraîné l'attaquant bâlois lors de son passage à Salzbourg.

/ATS