Allemagne: Nagelsmann rappelle Hummels en équipe nationale

Julian Nagelsmann a rappelé Mats Hummels (34 ans/Borussia Dortmund) pour sa première liste en tant que sélectionneur de l'Allemagne. La Mannschaft jouera des matches amicaux à la mi-octobre.

Ancien entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann prendra place sur le banc de l'Allemagne le 14 octobre à Hartford (Connecticut) contre les États-Unis et le 17 octobre à Philadelphie (Pennsylvanie) contre le Mexique, à huit mois de l'Euro 2024. Pour sa première liste dans son nouveau costume, Nagelsmann a donc décidé de faire appel à Mats Hummels.

Sa dernière sélection remontait au 29 juin 2021, un huitième de finale de l'Euro 2021 perdu contre l'Angleterre (2-0) pour le dernier match de Joachim Löw comme sélectionneur. Redevenu titulaire de la défense centrale du Borussia Dortmund en ce début de saison après une période moins faste, Hummels n'a jamais été appelé par Hansi Flick, qui avait succédé à Löw.

Absent d'un commun accord avec Flick pour les fenêtres internationales de mars et juin, et sur blessures en septembre, Thomas Müller effectue quant à lui son retour en sélection pour la première fois depuis le Mondial 2022 et l'élimination dès le 1er tour au Qatar.

/ATS