Allemagne: Karl forfait et remplacé par Ouédraogo

Le jeune prodige allemand Lennart Karl (18 ans), touché à la cuisse gauche à l'entraînement vendredi, a dû déclarer forfait pour le Mondial 2026 (11 juin-19 juillet).

Karl est remplacé par Assan Ouédraogo dans le groupe de l'Allemagne.

'+Lenny+ s'est déchiré un faisceau musculaire aujourd'hui (vendredi) lors du dernier entraînement et est forfait en raison de cette blessure. Bon rétablissement, on pense à toi', a indiqué la Fédération allemande (DFB) sur son compte Instagram.

Révélation de la saison avec le Bayern Munich, Karl s'est rapidement imposé dans la rotation du double champion d'Allemagne en titre, avec une première sélection en mars, et une première titularisation lors du match amical contre la Finlande (4-0) dimanche à Mayence, s'illustrant avec une passe décisive.

Pour pallier son absence, le sélectionneur Julian Nagelsmann a appelé Assan Ouédraogo. Le jeune milieu offensif du RB Leipzig, 20 ans, a connu sa seule sélection avec l'Allemagne en novembre dernier contre la Slovaquie, inscrivant son premier but lors de la victoire 6-0 synonyme de qualification pour cette phase finale.

/ATS