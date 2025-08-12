Alisha Lehmann quitte la Juventus pour Côme

L'internationale suisse Alisha Lehmann (26 ans) quitte la Juventus après un an. Elle a signé un contrat de trois ans avec Côme, a indiqué ce club.

Alisha Lehmann, célèbre pour avoir plus de 16 millions de followers sur Instagram, a dit avoir été enthousiasmée par le projet qui lui a présenté son nouveau club. 'Como Women ne veut pas seulement gagner, mais changer le jeu sur et en dehors des terrain', a dit la joueuse aux 62 sélections en équipe de Suisse.

'J'ai senti que c'était le bon endroit pour exprimer qui je suis, tant comme sportive que comme personne', a ajouté Alisha Lehmann. Par le passé, elle a notamment joué à West Ham, Everton et Aston Villa avant d'arriver l'an passé à la Juventus, avec qui elle a remporté le championnat et la Coupe d'Italie. Côme a terminé sixième de Serie A lors de la saison écoulée.

/ATS