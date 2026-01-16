Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Le FC Zurich a trouvé le successeur du directeur sportif Milos Malenovic, dont il s'est séparé peu avant la fin de l'année. Il s'agit de l'ancien entraîneur d'Yverdon Alessandro Mangiarratti.

Le poste de directeur technique remplace celui de directeur sportif et sera occupé à partir du 1er février par le Tessinois de 47 ans, a annoncé le club zurichois vendredi dans un communiqué. Ex-joueur professionnel, ce dernier a notamment été entraîneur des M21 de Young Boys, de Vaduz et, plus récemment, d'Yverdon (2023-2024).

En tant que directeur technique, Mangiarratti sera chargé de 'diriger et coordonner les départements sportifs du FCZ et, en tant que membre de la commission des transferts, d'aider le club à planifier et à mettre en œuvre les transferts'. Il aidera également la direction du club à définir l'orientation stratégique et opérationnelle du club, précise l'actuel 8e de Super League.

/ATS