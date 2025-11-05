Aebischer et Fassnacht de retour, Yakin convoque 25 joueurs

Murat Yakin a retenu 25 joueurs pour les deux derniers matches des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Sa sélection est sans surprise. Michel Aebischer et Christian Fassnacht sont de retour pour affronter la Suède le 15 novembre à Genève et le Kosovo le 18 à Pristina.

'C'est dommage que Remo (Freuler) ait dû déclarer forfait' en raison d'une fracture de clavicule, a déploré d'emblée Murat Yakin mercredi en conférence de presse. 'Mais notre réservoir est suffisamment important à ce poste pour compenser son absence', a-t-il ajouté dans la foulée.

'Djibril Sow, Michel Aebischer et Vincent Sierro ont tous les trois les qualités pour le remplacer', a-t-il enchaîné. Le sélectionneur n'a en revanche pas convoqué un Ardon Jashari tout juste remis d'une fracture d'un péroné. 'Ardon n'est pas encore à 100%, il doit d'abord retrouver ses marques à l'entraînement en club', a souligné Murat Yakin à propos du milieu de terrain de l'AC Milan.

Le Bâlois n'a pas non plus retenu Noah Okafor ou Marc Giger en attaque. Il redonne en revanche sa chance au milieu offensif des Young Boys Christian Fassnacht, auteur de 6 buts et 3 passes décisives cette saison en Super League. Le milieu de la Fiorentina Simon Sohm, qui avait dû renoncer au dernier moment au rassemblement d'octobre, est également bien présent.

Pour mémoire, la Suisse occupe la 1re place du groupe B des éliminatoires avec 10 points au compteur soit 3 de plus que le Kosovo qu'elle affrontera le 18 novembre à Pristina lors de la dernière journée. Les hommes de Murat Yakin espèrent valider leur ticket pour le Mondial 2026 dès le 15 novembre face à la Suède.

/ATS