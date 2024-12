Ademola Lookman élu footballeur africain de l'année

Ademola Lookman, star de l'Atalanta Bergame, a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2024. Il a été récompensé par la Confédération africaine (CAF) lundi soir à Marrakech.

Ademola Lookman a remporté en mai l'Europa League avec Atalanta en marquant un triplé contre le Bayer Leverkusen en finale (3-0). Il s'agissait du premier titre européen de l'histoire du club italien, actuel leader de Serie A.

Il a également été finaliste de la Coupe d'Italie et de la Supercoupe de l'UEFA 2024. Son club est actuellement en tête du championnat italien et reste sur une série de 10 victoires consécutives.

Le joueur de 27 ans a aussi porté sa sélection jusqu'à la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN), inscrivant deux buts en 8e de finale face au Cameroun (2-0) et un but en quart de finale face à l'Angola (1-0). Lookman succède ainsi à son compatriote Victor Osimhen, qui avait remporté le prix l'année dernière.

