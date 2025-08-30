AC Milan: Nkunku signe pour cinq ans

Photo: KEYSTONE/AP/Kin Cheung

L'international français Christopher Nkunku (27 ans) quitte Chelsea. Il a été transféré à l'AC Milan où il a signé un contrat jusqu'à fin juin 2030. Nkunku espère retrouver du temps de jeu.

Selon la presse italienne, le Milan va débourser 37 millions d'euros pour l'attaquant, recruté en 2023 pour 60 millions d'euros par les Blues. Nkunku n'a pas réussi à s'imposer à Chelsea qu'il quitte avec un bilan statistique de 18 buts en 62 matches toutes compétitions confondues.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain (2015-19), passé par Leipzig (2019-22) où il a explosé pour être élu meilleur joueur de Bundesliga en 2022, a été perturbé lors de sa première saison londonienne (2023-24) par des blessures. Durant la seconde (2024-25), il était barré en Premier League par la concurrence de Nicolas Jackson. L'entraîneur Enzo Maresca l'utilisait en revanche en coupes et en Conference League, une compétition que les Blues ont remportée.

