8es de finale de la Coupe: Sion ira à Aarau, Yverdon recevra le LS

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a réservé quelques affiches croustillantes ...
Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a réservé quelques affiches croustillantes. Aarau, qui a sorti les Young Boys, accueillera le FC Sion début décembre.

Après avoir réussi l'exploit d'éliminer Servette, Yverdon sera pour sa part aux prises avec un autre club lémanique réputé, en l'occurrence le Lausanne-Sport. Ce derby vaudois devrait attirer la grande foule.

Le Stade Nyonnais, tombeur du FC Zurich, disputera lui aussi un derby romand puisque les Vaudois accueilleront Neuchâtel Xamax FCS. Tenant du trophée, le FC Bâle reviendra en terre genevoise pour y affronter Grand-Saconnex, après avoir péniblement battu Etoile Carouge vendredi soir.

Le Stade Lausanne-Ouchy recevra quant à lui Wintertour. Lucerne n'aura pas un grand déplacement à effectuer puisqu'il s'en ira à Zoug. A signaler enfin un derby saint-gallois entre Rapperswil-Jona et Saint-Gall.

