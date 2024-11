3 supporters interpellés pour racisme lors du dernier « clasico »

Trois supporters ont été interpellés pour avoir proféré des insultes racistes contre des joueurs du Barça Lamine Yamal et Alejandro Baldé lors du 'clasico' contre le Real Madrid le 26 octobre.

Ces supporters, deux majeurs et un mineur, sont accusés d'avoir 'fait des déclarations xénophobes ayant porté atteinte à la dignité et à l'intégrité morale des deux footballeurs' lors de ce match, qui s'était tenu au stade Santiago Bernabeu de Madrid, indique la police espagnole dans un communiqué.

Ces trois personnes avaient été filmées 'par d'autres supporters' à l'aide de téléphones portables mais aussi 'par l'opérateur de télévision détenteur des droits de retransmission', ce qui a permis de repérer l'endroit où elles se trouvaient et de les identifier, précise la police.

Ces insultes racistes, accompagnées de gestes imitant des singes, avaient été abondamment relayées sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre, remportée par le club catalan (4-0). Elles avaient donné lieu à des multiples condamnations, notamment au sein de la classe politique.

Assurant condamner 'fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent', le Real Madrid avait indiqué avoir 'ouvert une enquête pour localiser et identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, afin de prendre les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées'.

Cas fréquents

La Fédération espagnole avait elle aussi dénoncé le comportement de supporters mis en cause et assuré 'travailler pour la tolérance zéro à l'égard de ce fléau social' et 'mettre fin à la violence et aux insultes dans les sites et événements sportifs'.

Malgré les mesures prises par la Liga et les sanctions de plus en plus sévères appliquées par les clubs et les autorités, les cas de racisme sont fréquents dans le football espagnol, qui ne parvient toujours pas à se débarrasser de ces comportements.

/ATS