Objectif maintien pour le FCC et Coffrane

Le championnat de 1re Ligue de football reprend ce samedi. Sauvés dans les derniers instants la saison passée, les deux clubs neuchâtelois veulent faire mieux, avec de nouveaux entraîneurs à la barre. Le point avec les deux techniciens.
Coffrane et le FC La Chaux-de-Fonds repartent à la bataille. La saison de 1re Ligue de football recommence ce samedi. Les deux clubs neuchâtelois se sont maintenus en 4e division suisse dans les derniers instants du dernier exercice. Et les deux ont engagé un nouvel entraîneur cet été. Objectif maintien, mais avec des ambitions et des réalités différentes.
Le FC Coffrane veut faire mieux
Du côté du FC Coffrane, c’est Bruno Ribeiro qui est arrivé au début de l’été. Le technicien neuchâtelois sent son équipe quasi prête pour cette reprise, malgré le fait qu’il n’a pas pu avoir tout son effectif réuni à un entraînement. « Ce n’est pas toujours évident dans cette période d’été, il y a des vacances », relève Bruno Ribeiro. Mais l’entraîneur du club vaudruzien se veut positif. « Dans les deux dernières semaines de préparation, on a vu un peu plus de consistance dans le jeu », explique-t-il.
Bruno Ribeiro : « Gentiment, on s’approche de ce qu’on veut présenter. »
Bruno Ribeiro est arrivé à la barre au début de l’été, emmenant avec lui quelques joueurs d’expériences. Le technicien neuchâtelois espère que le mélange des renforts avec le noyau jeune de l’équipe, qui n’a pas changé, permettra au club vaudruzien de viser mieux que simplement le maintien : une place dans le milieu de classement. « On doit se fixer des objectifs dès le début, pas se laisser aller », explique Bruno Ribeiro.
« On veut essayer de faire le maximum de point dès le premier tour. »
Au niveau de l’objectif, plus que des changements, le technicien neuchâtelois parle d’apports d’expérience, de la part de joueurs pas forcément âgés, mais qui connaissent simplement la 1re Ligue depuis plus longtemps. « Ils peuvent nous apporter, dans les moments un peu plus compliqués, une certaine stabilité. »
Du progrès, mais pas de miracle au FCC
Du côté du FC La Chaux-de-Fonds, c’est Vincent Lanoix qui a posé ses valises à La Charrière avec son staff. Le technicien français et le comité du FCC visent simplement le maintien pour le moment, mais avec du progrès quand même dans le jeu. « On a un projet de jeu, un modèle de jeu que l’on a envie de mettre en place, avec une limite : on doit s’adapter à un groupe qui est déjà existant. »
Vincent Lanoix : « L’idée c’est de se faire moins de frayeurs. »
Le FC La Chaux-de-Fonds a conservé une bonne partie de son effectif de la saison dernière, 50 à 60 %, selon le nouveau coach Vincent Lanoix. Et contrairement à Coffrane, cela pourrait être plus difficile pour le FCC de marquer des points dès le début de championnat. « On est en train de réaliser qu’on va peut-être être juste au niveau des qualifications des nouveaux joueurs », s’inquiète le technicien français. Des renforts sont encore attendus et espérés par le staff chaux-de-fonnier. Vincent Lanoix parle de deux à quatre arrivées d’ici la fin du mercato.
« On n’affichera pas le visage samedi qui sera le nôtre sur les prochaines semaines. »
Pour la reprise de la 1re Ligue de football samedi, le FC Coffrane reçoit le FC Monthey à 16h, avant que le FCC ne se rende sur la pelouse de Stade-Payerne à 20h. /lgn