Objectif maintien pour le FCC et Coffrane

Au niveau de l’objectif, plus que des changements, le technicien neuchâtelois parle d’apports d’expérience, de la part de joueurs pas forcément âgés, mais qui connaissent simplement la 1re Ligue depuis plus longtemps. « Ils peuvent nous apporter, dans les moments un peu plus compliqués, une certaine stabilité. »





Du progrès, mais pas de miracle au FCC

Du côté du FC La Chaux-de-Fonds, c’est Vincent Lanoix qui a posé ses valises à La Charrière avec son staff. Le technicien français et le comité du FCC visent simplement le maintien pour le moment, mais avec du progrès quand même dans le jeu. « On a un projet de jeu, un modèle de jeu que l’on a envie de mettre en place, avec une limite : on doit s’adapter à un groupe qui est déjà existant. »