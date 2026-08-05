Thoune, un tournant pour Fabio Saiz

Fabio Saiz découvre la Super League. Le footballeur neuchâtelois a signé chez le champion de Suisse en titre, le FC Thoune, il y a 2 semaines. L’ancien milieu de terrain de Neuchâtel Xamax a signé une entente de trois ans avec le club de l’Oberland bernois. À peine arrivé, il a déjà disputé les deux premiers matches de championnat dans leur intégralité. À 25 ans, ce nouveau challenge est un tournant dans sa carrière. « En tout cas, c’est vraiment une étape très importante, que j’attendais, que je voulais franchir », admet Fabio Saiz. Et ça s’est concrétisé très rapidement. Le milieu de terrain jouait encore à Neuchâtel Xamax au début de l’hiver, avant de rejoindre Yverdon-Sport pour la seconde partie du championnat de Challenge League. Et le voilà à présent dans les rangs du champion de Suisse en titre. « Le FC Thoune, je pense que c’est un club qui a une identité, des valeurs que je partage », relève-t-il.