Thoune, un tournant pour Fabio Saiz

Le footballeur neuchâtelois a rejoint le champion de Suisse, le FC Thoune, cet été. À 25 ans, Fabio Saiz vit ainsi sa première expérience en Super League et peut même espérer participer à la campagne européenne du club de l’Oberland bernois.
Fabio Saiz découvre la Super League. Le footballeur neuchâtelois a signé chez le champion de Suisse en titre, le FC Thoune, il y a 2 semaines. L’ancien milieu de terrain de Neuchâtel Xamax a signé une entente de trois ans avec le club de l’Oberland bernois. À peine arrivé, il a déjà disputé les deux premiers matches de championnat dans leur intégralité. À 25 ans, ce nouveau challenge est un tournant dans sa carrière. « En tout cas, c’est vraiment une étape très importante, que j’attendais, que je voulais franchir », admet Fabio Saiz. Et ça s’est concrétisé très rapidement. Le milieu de terrain jouait encore à Neuchâtel Xamax au début de l’hiver, avant de rejoindre Yverdon-Sport pour la seconde partie du championnat de Challenge League. Et le voilà à présent dans les rangs du champion de Suisse en titre. « Le FC Thoune, je pense que c’est un club qui a une identité, des valeurs que je partage », relève-t-il.
Fabio Saiz : « Ça fait plaisir ! »
Le Neuchâtelois voit en ses deux titularisations une preuve de confiance de la part du club bernois. Mais il rappelle qu’un autre paramètre entre en compte : le calendrier hyper chargé de Thoune entre la Super League, sa campagne européenne et la Coupe de Suisse qui arrive. « Il faut avoir un peu de rotation dans l’effectif », explique Fabio Saiz. Mais « le club m’a lancé dedans et je le remercie pour ça », sourit-il.
« Il y a un rythme soutenu. »
Fabio Saiz a également la possibilité de goûter aux ligues européennes. S’il n’avait pas encore sa licence la semaine passée pour affronter le Dynamo Zagreb en qualifications pour la Ligue des Champions, il pourra être aligné ce jeudi face à Vikingur Reykjavik, au 3e tour de qualification de la Ligue Europa. Une période chargée, mais que le groupe vit bien, estime Fabio Saiz. « Je pense que la plupart des joueurs rêvent d’avoir ce ‘train-train’ là », relève le milieu de terrain.
« On a faim pour la suite ! »
Fabio Saiz et le FC Thoune affrontent Vikingur Reykjavik ce jeudi (20h) dans l’Oberland bernois, le match aller du 3e tour des qualifications de la Ligue Europa. /lgn