Neuchâtel Xamax victorieux sur la route

Les footballeurs « rouge et noir » sont allés prendre la mesure de Wil 2-1 vendredi dans le ...
Neuchâtel Xamax victorieux sur la route

Les footballeurs « rouge et noir » sont allés prendre la mesure de Wil 2-1 vendredi dans le canton de Saint-Gall dans le championnat de Challenge League.

Eris Abedini a inscrit le deuxième but xamaxien sur penalty devant 1'276 spectateurs à la Lidl Arena (Photo : Archives - Bertrand Pfaff) Eris Abedini a inscrit le deuxième but xamaxien sur penalty devant 1'276 spectateurs à la Lidl Arena (Photo : Archives - Bertrand Pfaff)

La Suisse alémanique sourit à Neuchâtel Xamax. La formation xamaxienne a battu Wil 2-1 vendredi dans le championnat de Challenge League de football. Elle décroche sa 2e victoire de la saison en deux matches. Développement suit. /sdu


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