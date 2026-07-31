Neuchâtel Xamax victorieux sur la route
Les footballeurs « rouge et noir » sont allés prendre la mesure de Wil 2-1 vendredi dans le ...
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