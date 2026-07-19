Michel Pont : « Ça va être une finale explosive ! »

Espagne-Argentine, ce sera l’affiche de la finale de la Coupe du monde de football dimanche soir à New York. L’Albiceleste a éliminé l’Angleterre mercredi soir à Atlanta alors que l’Espagne s’est défaite de la France. Si l’Argentine a souvent compté sur une attaque de feu pour se sauver en toute fin de match, l’Espagne n’a encaissé qu’un seul but dans la compétition. « Je n’arrive pas à comprendre l’état d’esprit de ces Argentins. Hier, jusqu’à l’heure de jeu, ils ont été détestables. Et puis tout d’un coup, l’entraîneur fait entrer ses forces offensives, et ils deviennent quasiment irrésistibles. S’ils faisaient ça tout de suite, sans chercher à détruire, à faire faute sur faute, c’est une grande équipe », regrette l’ancien entraîneur-assistant de la Nati Michel Pont. La finale Espagne-Argentine se jouera ce dimanche à New York (21h, heure suisse), une finale qui promet d’être « explosive avec une Espagne qui a des certitudes extraordinaires. Et je reste sous le charme de la démonstration contre la France », déclare Michel Pont. « Ça va être un match fermé jusqu’au premier goal, avec un engagement total et un niveau technique au-dessus de la moyenne, et une intensité dans les duels et dans les transitions », prévoit-il. /mmi

