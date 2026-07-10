Nestor Subiat : « Il y a une belle génération en Suisse »

L’ancien international suisse d’origine argentine estime que la Nati est parfaitement capable de gêner l’Albicéleste dimanche en quart de finale de la Coupe du monde de football.
L’Argentine doit se méfier de la Suisse. Dans moins de 40 heures, les deux nations s’affronteront en quart de finale de la Coupe du monde de football à Kansas City. Ce duel sera vécu de manière particulière par Nestor Subiat. L’ancien international helvétique d’origine argentine s’attend à une rencontre disputée entre la Nati et les champions du monde en titre dimanche à 3h. « Je ne pense pas qu’il y ait de favori (…) au niveau du football que la Suisse a montré, elle n’a rien à envier », estime celui qui a connu le Mondial 1994 sous le maillot « rouge et blanc ». Nestor Subiat voit la Nati comme une équipe très bien rôdée et qui s’apparente à « un caillou dans le soulier qui te gêne tout le temps ».
Nestor Subiat : « Ils vont gêner l’Argentine énormément. »
Dans le pays d’Amérique du Sud, la Suisse est prise très au sérieux. « L’Argentine est consciente qu’elle va rencontrer une grosse équipe », souligne l’ex-international de 60 ans. L’homme aux 15 sélections avec la Nati ne peut toutefois pas oublier l’élément majeur de l’Albicéleste. Lionel Messi, avec huit buts en cinq rencontres, est co-meilleur buteur du Mondial avec le Français Kylian Mbappé. Les performances de la Pulga impressionnent Nestor Subiat. « Ce qu’il fait en ce moment c’est exceptionnel, extraordinaire ! C’est du jamais-vu ! Le gars il a 39 ans quand même », s’émerveille-t-il. /nmy-mle