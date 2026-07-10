Nestor Subiat : « Il y a une belle génération en Suisse »

L’Argentine doit se méfier de la Suisse. Dans moins de 40 heures, les deux nations s’affronteront en quart de finale de la Coupe du monde de football à Kansas City. Ce duel sera vécu de manière particulière par Nestor Subiat. L’ancien international helvétique d’origine argentine s’attend à une rencontre disputée entre la Nati et les champions du monde en titre dimanche à 3h. « Je ne pense pas qu’il y ait de favori (…) au niveau du football que la Suisse a montré, elle n’a rien à envier », estime celui qui a connu le Mondial 1994 sous le maillot « rouge et blanc ». Nestor Subiat voit la Nati comme une équipe très bien rôdée et qui s’apparente à « un caillou dans le soulier qui te gêne tout le temps ».