Le match de la Nati à voir aussi en extérieur dans le canton

Alors que certains cantons annoncent une « nuit libre », Neuchâtel permet également la diffusion du quart de finale de la Coupe du monde de l’équipe de Suisse de football dimanche au petit matin. Les transmissions en extérieur sont autorisées, sous réserve d'avoir fait une demande officielle.
Les Neuchâtelois pourront voir le quart de finale de la Coupe du monde de la Suisse face à l’Argentine dans des bars et sur des terrasses. Alors que certains cantons, dont les voisins jurassiens et bernois, parlent d’une « nuit libre », les autorités neuchâteloises tiennent à garder le contrôle, tout en donnant la possibilité aux établissements publics de diffuser le match tant en intérieur qu’en extérieur. Le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) avait publié une directive liée à la retransmission des rencontres de la compétition de football avant qu’elle ne débute. Une exception a ensuite été communiquée pour les matches à élimination directe de l’équipe de Suisse. « On a autorisé un dispositif express d’autorisation pour permettre, dans la nuit de samedi à dimanche et on l’espère pour la demi-finale et la finale, de voir ces matches en extérieur et en intérieur. Mais ça passe par l’aval de la Commune », explique le conseiller d’État Laurent Favre. Les établissements avaient jusqu’à ce mercredi pour faire une demande. Ce jeudi, le chef du DDTE indique qu’une dizaine d’autorisations pour des retransmissions en extérieur ont été sollicitées sur tout le territoire cantonal. À moins d’un préavis négatif de la part des Communes, elles devraient toutes être acceptées.
Laurent Favre : « Dans le canton de Neuchâtel, les compétences d’autorisation sont communales. »
Le conseiller d’État indique qu’il n’a pas « évalué ce que veut dire l’effet d’annonce, côté bernois ou jurassien, est-ce qu’il y a quand même derrière quelques conditions d’ordre sécuritaire, je le pense ». Laurent Favre relève donc que « de ce point de vue là, on peut aussi annoncer que dans le canton de Neuchâtel, on va vers une ‘nuit libre’, mais dans les communes qui le souhaitent et sur demande des établissements ». Ainsi, les autorités communales et cantonales peuvent garder une forme de contrôle dans ces rassemblements. Un point important au niveau de la sécurité. « La Commune, tout comme le Canton, a la responsabilité de pouvoir accompagner des manifestations qui pourraient rassembler des centaines voire des milliers de personnes. Et il y a toujours des risques inhérents que l’on a tendance à sous-estimer », précise Laurent Favre.
« L’ouverture d’un établissement public la nuit est conditionnée au soutien de la Commune. »
Laurent Favre tient à souligner que le Conseil d’État est très enthousiaste de voir l’équipe de Suisse briller à la Coupe du monde de football. Ainsi, le chef du DDTE se réjouit de voir la population neuchâteloise vivre de tels moments de partage autour d’un évènement sportif. /lgn