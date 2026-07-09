Le match de la Nati à voir aussi en extérieur dans le canton

Les Neuchâtelois pourront voir le quart de finale de la Coupe du monde de la Suisse face à l’Argentine dans des bars et sur des terrasses. Alors que certains cantons, dont les voisins jurassiens et bernois, parlent d’une « nuit libre », les autorités neuchâteloises tiennent à garder le contrôle, tout en donnant la possibilité aux établissements publics de diffuser le match tant en intérieur qu’en extérieur. Le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) avait publié une directive liée à la retransmission des rencontres de la compétition de football avant qu’elle ne débute. Une exception a ensuite été communiquée pour les matches à élimination directe de l’équipe de Suisse. « On a autorisé un dispositif express d’autorisation pour permettre, dans la nuit de samedi à dimanche et on l’espère pour la demi-finale et la finale, de voir ces matches en extérieur et en intérieur. Mais ça passe par l’aval de la Commune », explique le conseiller d’État Laurent Favre. Les établissements avaient jusqu’à ce mercredi pour faire une demande. Ce jeudi, le chef du DDTE indique qu’une dizaine d’autorisations pour des retransmissions en extérieur ont été sollicitées sur tout le territoire cantonal. À moins d’un préavis négatif de la part des Communes, elles devraient toutes être acceptées.