« Tous les supporters suisses sont en feu »

C’est historique ! La Suisse a enfin remporté un match à élimination directe dans une Coupe du monde moderne. La Nati a pris la mesure de l’Algérie 2-0 ce vendredi matin en 16e de finale de la Coupe du monde. Solide de bout en bout, l’équipe de Murat Yakin a fait la différence grâce à des réussites de Breel Embolo et de Dan Ndoye.

Dès l’aube, les Suisses ont vibré depuis leur canapé ou dans les fanzones de tout le pays, mais certains ont eu la chance de vivre ce match directement au stade, à Vancouver. C’est le cas du Neuchâtelois Stéphane Schornoz : « On va fêter ça cette nuit ! » annonce-t-il.