« Tous les supporters suisses sont en feu »

L’équipe de Suisse de football est en huitième de finale de la Coupe du monde ! La Nati a dominé ...
« Tous les supporters suisses sont en feu »

L’équipe de Suisse de football est en huitième de finale de la Coupe du monde ! La Nati a dominé l’Algérie 2-0 ce matin à Vancouver en 16e de finale de la compétition. Présent dans les tribunes, un Neuchâtelois revient sur ce match historique.

Ares Sahindal, Stéphane Schornoz et Kian Sahindal, trois amis, ont vécu cette qualification historique à Vancouver. Ares Sahindal, Stéphane Schornoz et Kian Sahindal, trois amis, ont vécu cette qualification historique à Vancouver.

C’est historique ! La Suisse a enfin remporté un match à élimination directe dans une Coupe du monde moderne. La Nati a pris la mesure de l’Algérie 2-0 ce vendredi matin en 16e de finale de la Coupe du monde. Solide de bout en bout, l’équipe de Murat Yakin a fait la différence grâce à des réussites de Breel Embolo et de Dan Ndoye.

Dès l’aube, les Suisses ont vibré depuis leur canapé ou dans les fanzones de tout le pays, mais certains ont eu la chance de vivre ce match directement au stade, à Vancouver. C’est le cas du Neuchâtelois Stéphane Schornoz : « On va fêter ça cette nuit ! » annonce-t-il.

Stéphane Schornoz : « L’ambiance était particulière, il y avait énormément de Canadiens. Mais c’est une grande joie pour tous les supporters suisses ici. »

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En huitième de finale, la Suisse affrontera le vainqueur du match entre la Colombie et le Ghana. Une rencontre prévue dans la nuit de vendredi à samedi. /jpp


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