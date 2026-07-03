Raphaël Nuzzolo : « Avec cette mentalité, la Suisse a tout pour aller en quart de finale »

Un brillant réveil en klaxon pour l’équipe de Suisse ! La Nati s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde vendredi matin. Elle est venue à bout de l’Algérie 2-0 grâce à des réussites de Breel Embolo et Dan Ndoye aux 10e et 46e minutes de jeu. « Une victoire méritée » pour Raphaël Nuzzolo. « Un match pas flamboyant pour un supporter neutre, mais les Suisses ont fait le boulot, c’était sérieux », estime l’ancien joueur de Neuchâtel Xamax. Il a vu « une Nati aux bases très solides avec le petit plus qui est actuellement Johan Manzambi. Ça fera également du bien à Dan Ndoye d’avoir marqué. Au niveau collectif, on a vu que l’équipe de Suisse est largement supérieure à une équipe comme l’Algérie », ajoute l’actuel scout au sein de Young Boys.

Et puis comment une fois de plus ne pas revenir sur la nouvelle belle performance de Johan Manzambi, très remuant, qui est à l’origine du premier but et qui a très souvent apporté le danger dans le camp adverse. « Avoir un joueur de cet acabit en équipe de Suisse, c’est peut-être une fois tous les dix ans. Ça sera le prochain joueur qui va rayonner sur la Suisse dans les années à venir », prédit Raphaël Nuzzolo. Ce dernier a également apprécié la composition offensive proposée par Murat Yakin, avec d’entrée de jeu Johan Manzambi, Dan Ndoye, Ruben Vargas et Breel Embolo. « Je pense que c’est aussi un cap à passer pour l’équipe de Suisse de jouer offensif ces manches-là, ce qui n’était pas forcément le cas par le passé. Avec cette mentalité, la Suisse a tout pour aller en quart de finale ».

Aux yeux de Raphaël Nuzzolo, le prochain match sera abordable. « Si le Ghana passe, ça sera une surprise. La Suisse sera alors clairement favorite. Mais je vois la Colombie passer. Dans cette Coupe du monde, les Sud-Américains sont très dangereux, sont solides et ont les stades un peu plus pour eux. Et la Colombie a un joueur de très grande classe, Luis Diaz qui est un d’un niveau supérieur à ce qu’on a pu voir avec l’Algérien Riyad Marhez », conclut Raphaël Nuzzolo.