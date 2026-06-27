Xamax s’incline pour son premier match amical

Neuchâtel Xamax commence sa préparation en vue de la reprise de Challenge League par une courte défaite. Les footballeurs « rouge et noir » se sont inclinés 2-1 samedi à Giubiasco contre le FC Lugano. La formation de Super League menait 1-0 rapidement avant qu’Eris Abedini n’égalise à la 26e minute. Les Tessinois ont passé l’épaule en 2e période sur un penalty. Cette partie, qui devait se jouer à 15h, a été avancée à 10h30 en raison des fortes chaleurs.

Prochain match amical pour Xamax, mercredi à 18h à Lignières contre une autre équipe de Super League, le FC Sion. /jpp