Xamax s’incline pour son premier match amical

Les footballeurs « rouge et noir » ont perdu 2-1 samedi contre le FC Lugano, formation de Super ...
Xamax s’incline pour son premier match amical

Les footballeurs « rouge et noir » ont perdu 2-1 samedi contre le FC Lugano, formation de Super League.

Eris Abedini a trouvé le chemin des filets samedi contre Lugano. (Photo : archives Bertrand Pfaff) Eris Abedini a trouvé le chemin des filets samedi contre Lugano. (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax commence sa préparation en vue de la reprise de Challenge League par une courte défaite. Les footballeurs « rouge et noir » se sont inclinés 2-1 samedi à Giubiasco contre le FC Lugano. La formation de Super League menait 1-0 rapidement avant qu’Eris Abedini n’égalise à la 26e minute. Les Tessinois ont passé l’épaule en 2e période sur un penalty. Cette partie, qui devait se jouer à 15h, a été avancée à 10h30 en raison des fortes chaleurs.

Prochain match amical pour Xamax, mercredi à 18h à Lignières contre une autre équipe de Super League, le FC Sion. /jpp 


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